【MLB】ドジャース7ー0レッズ（8月25日・日本時間26日／ロサンゼルス）

【映像】平凡ゴロがまさかのトンネル…衝撃的瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したレッズ戦で6回裏、パヘスが放った打球がきっかけに思わぬ“珍事”が発生し、本拠地を沸かせた。

ドジャースが3点リードで迎えた2死満塁の場面、打席にはこの日すでに2本塁打を放ち打線をけん引するパヘス。カウント2-2からの5球目を打ち返した打球は、処理は容易に見えた平凡なショートゴロ。だがレッズのショート・デラクルーズはまさかの“トンネル”で、ボールは股下をすり抜け後方へと転がっていった。

この間に三塁走者が生還すると、さらに後方からの返球が悪送球となり、もう1点を追加。相手の連続ミスによって2点を奪う衝撃的なシーンとなった。グラウンド上で呆然と立ち尽くすデラクルーズの姿が映し出され、ベンチのチームメイトも思わず頭を抱えていた。

試合の解説を務めた元メジャーリーガーのマック鈴木氏は「こんなにきれいなトンネルはあんまり見ないですよね」と驚きを隠せない様子だった。続けて「見ないからビックリしてますよね、ベンチも」と苦笑交じりに評した。

中継の視聴者からも「綺麗なトンネル」「絵に描いたようなトンネル」「芸術的なトンネル」との声が続出。ファンの間では「足が長過ぎたw」「これは痛い」「めちゃくちゃ珍しいやん！トンネルなんて笑笑」と驚きと苦笑が入り交じったリアクションであふれた。

華麗な守備で知られるデラクルーズにとっては信じられないミス。球場を騒然とさせた一連のプレーは、ドジャースにとって“ラッキーパヘス”を象徴するワンシーンとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）