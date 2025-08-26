King & Prince、2人体制初のドームツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』がBlu-ray＆DVD化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが、10月22日にライブBlu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』をリリースする。

■コンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現

本作は、2024年10月26日から全国9都市で開催されたアリーナツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～』の追加公演として2025年に行われたドームツアーから、5月10日に開催された東京ドーム公演の模様を収録。

2人体制で初となる今回のドームツアーでは、メンバーがコンセプトを練り上げ、高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現。

メンバーを中心に全体演出はもとより映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いた本ツアーは、ライブ前半戦は『Re:ERA』収録曲を中心にあらたなKing & Princeの一面を楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に、すべてのティアラが余すことなく楽しめる内容で行われた。

なお、特典映像には、初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像が収録される予定。詳細は追って発表される。

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

SINGLE「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』

