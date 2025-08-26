マジシャンは、元「ホームレス」その壮絶な半生

親族から受けた虐待、非行、そして自殺願望、、、壮絶な幼少期～思春期を乗り越え、今はマジシャンとして活躍する男性がいます。

【写真を見る】金関拓海さんと、幼馴染でMr.Japanグランプリの岡田雄磨さん（元消防士）

岡山市出身の金関拓海さん（旧姓・現在は空先拓海さん【画像①】）、取材当時26歳でした。

全てに自暴自棄だった10代半ば。ホームレスとして橋の下で1年間暮らしていた時期もありました。いったいどのようにして苦境を克服し、マジシャンとしての道を歩むようになったのか。。。





「虐待の心の傷」を癒してくれた場所とは

「人生は変えることができる」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、6回シリーズで配信しています。【第1話】【第2話】【第3話】から続く4回目です。

虐待で受けた心の傷を自ら克服しようと、金関さんが通い続けたところがあります。実家の近くにある寺院です【画像②】。

（法界院 住職 橋本春峯さん）

「拓海くんの紹介で、お仲間を紹介してもらって。境内のお掃除手伝ってやってください」

マジシャンになって7年。気が付けば、彼のもとに多くの人が集まるようになっていました。今の友人の多くは、マジックバーの常連客から始まった付き合いです。



（金関 拓海さん）

「雄磨、雄磨！」



岡田雄磨さんは、数少ない小学校からの幼馴染です。



（金関 拓海さん）

「なんか俺の話ある？」

（モデル・元消防士 岡田 雄磨さん【画像⑤⑥】）

「毎朝4時に通った話、で、橋本さんに『お前、アホやな』と。朝仕事が終わって真っ暗な時からここにきて、お寺を毎日2周してお経を唱えることをずっとやってて」



（金関 拓海さん）

「頭がおかしいと、こんな若さで。いないんで、25歳くらいでやってる人が」

拓海さんは「応援したくなる、滲み出ているものが」

（岡田 雄磨さん）

「変人ですね。意志の強さ、発想力、独創的なところが変人なのと、あとは・・・変人ですね」



「たぶん人を引き付ける力はある、応援したくなるというか、大人の方は特に。彼の人生そのものが、彼から滲みででいる」



「つらいこともあったりした中で、多くの人に感動を与えるまでになった一人の男の子のこれからが楽しみだ、見てみたいという感情はあると思う」

「人生、間違えることもある でもやり直せばいい」

金関さんが行なったのは、境内の「ミニ遍路」【画像⑧】。マジックバーの常連客だった住職に勧められ、2年間、毎晩歩き続けました。ここで少年時代の自分と向き合ってきました。



（金関 拓海さん）

「ここもそうだけど、先が見えない。たまにあるのが、下っていく道があるけどそれに気づかず下ってしまうと、スタート地点に戻る」

「人生も一緒だと思って 間違えることもあると思う。そうなってもスタート地点に戻ったら、また登ってやり直せばいいと思うだけだし、降りてみて初めて間違いに気づく、じゃあ、間違えることも大事なんじゃないかなと思って」

辛いことが多かった分、感じる「生きる喜び」

虐待を受けてきた過去もすべて、受け入れられるようになった金関さん。もうそこには「死にたい」という言葉はありませんでした。



（金関 拓海さん）

「ホームレスとかやって、生きるのが苦しい時期が本当にすごく多かったぶん、『生きてる、歩ける、友達といられる』...」



「この奇跡を毎日『有難う』と思って生きてると、感謝と情熱が溢れすぎて、人にぶつけないと行き場がない、それを120％ぶつけています」

（常連客 赤井智士さん）

「受け止めきれないんで、いっぱいいろんな人につないで だから拓海くんの周りに人が集まる理由はそんなところだと思います」

かつてホームレス生活で、孤独と闘った金関さん。今は、多くの友人や恩人に囲まれ、生きる喜びを感じています。

（法界院 住職 橋本春峯さん【画像⑭】）

「とても魅力的。背伸びしないし、気取らずありのままの姿を行動なりに示されているのが、そのまま人を惹きつける要因になっているのでは。志を高く持って、目指す方向に進んでほしいと思います」

マジックとの出会いもあり、様々な困難を克服した金関さん。新たな生きがい、目標を見つけていました。



