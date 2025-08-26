ＴＢＳ日曜劇場「１９番目のカルテ」の次回３１日放送の第７話では、徳重（松本潤）と師匠の赤池（田中泯）との関係がさらに掘り下げられる。

魚虎総合病院では、心臓血管外科医・茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）ら個性的な面々が働く。その中で若手看護師・瀬戸舞子を演じるのは、今回が初の連ドラとなった松井遥南（２４）。２４日、自身のインスタグラムでは、「大好きな事務所の先輩の木村佳乃さんと」と仲良し２ショットをアップ。「ぜひご覧ください！！」と第６話をＰＲした。木村は小児科科長の有松しおりを演じている。

長身の木村よりもすらりとした長身の松井は、メッツなどのメジャーでもプレーし、西武監督も務めた松井稼頭央氏を父に、モデル・タレントとして活躍した松井美緒（旧・菊池美緒）を母に持つ。ピュアで屈託のない雰囲気と透明感は両親ゆずりだ。

フォロワーからは「松井さんの透明感素敵だなといつも思っております」「あんまり可愛くてフォローしちゃいました」「楽しみにしてます」などの応援が届いている。