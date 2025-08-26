MAZZEL vs アバンギャルディ！大バズを巻き起こしている「OKP Cipher」のガチコラボも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELが、8月27日放送の『マゼダン -MAZE OF DANCE-』で、アバンギャルディのシンクロダンスの裏側に迫る。

■アバンギャルディが、プロデューサーのakaneと登場する後半戦

MAZZELが、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティ番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』。

#4は、前回放送に続き「謎の制服おかっぱ集団」として世界中で話題のアバンギャルディが、プロデューサーのakaneと登場する後半戦。

■MAZZELとアバンギャルディの代表者1名がキメ顔対決

アバンギャルディは、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」をフィーチャーした「バブリーダンス」を生み出したakaneが2022年に発足させたダンスチーム。アメリカのオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』の出演を機にその名を世界に知らしめ、国内外問わず幅広く活躍している。今回はそんなakaneとアバンギャルディが、パフォーマンスをより引き立てるために日々工夫している裏側を大公開する。

パフォーマンスをより面白く見せる工夫のひとつとして「表情」に着目しているというakane。アバンギャルディのメンバーはそれぞれ渾身の“キメ顔”を持っているといい、実際に披露してもらうことに。さらに「キメ顔チャレンジ」と題しアバンギャルディとMAZZELのそれぞれ代表者1名がキメ顔対決に挑む。あまりの潔さに思わずakaneも大興奮したキメ顔対決の勝敗はいかに…!?

■「OKP Cipher」に乗せて両グループがSPコラボ！EIKIの「マトリックスよけ」チャレンジも

アバンギャルディのメンバーsonoは、映画『マトリックス』に出てくる「マトリックスよけ」とも言われる海老反りのような動きに憧れ、床に極限まで近づけるようになったとのことで、MAZZELも身体が柔らかいEIKIが挑戦してみることに。果たしてEIKIは背面反りの限界を突破できるのか!?

そしてアバンギャルディの楽曲「OKP Cipher」に合わせてアバンギャルディとMAZZELがスペシャルコラボを披露。MAZZELと一緒にシンクロダンスのMAZE（迷路）を楽しもう。

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中。アバンギャルディから「個性」に関する悩みを相談されたMAZZELの回答は？ そして「OKP Cipher」の振り入れの様子もたっぷり見られる。

■番組情報

日本テレビ『マゼダン -MAZE OF DANCE-』

08/27（水）25:04～ ※通常より5分遅れ ※関東ローカル

出演： MAZZEL（KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI）

#4ゲスト：akane、アバンギャルディ

#4その他の出演者：わらふぢなるお、カシューナッツ（ゆんぼだんぷ）

※「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

※TVer、日テレTADA、Huluにて地上波番組放送後より見逃し配信

