¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¥¤¥±¥á¥óÈà»á¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¿ä¤·¥«¥Ã¥×¥ë¡×¸òºÝ£³Ç¯
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÎËå¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÈà»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤â³¤¹Ô¤±¤¿¤¢¡ÁÀ²¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¢¡¡ÍèÇ¯¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ã¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤Ê£³Ç¯£³¥ö·î¤¤Í¡¼¤ó¤Ó¥Ã¡¡¤¦¤Á¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¡ô³¤¡ô¤æ¤¤¤Ï¤ë¡ô£å£ç£ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ª¤ª¤Ï¤ë¡×¤³¤ÈÎø¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÂçÌÚÍÚæÆ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£Á£Â£Å£Í£Á¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤ª´é¤¬»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤æ¤¤¤Ï¤ë¤º¤Ã¤È¿ä¤·¡×¡Öº£Æü¤¹¤¤Î»þ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡ª¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤Ï£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ£±£µÊ¬¡Ë¤Ç¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£