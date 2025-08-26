右折レーンからそのまま直進し“逆走”状態のタクシーとバイクが正面衝突…“勘違い”が事故の背景か　静岡市

静岡市の夜の県道で目撃されたのは、前方を走っていたタクシーがバイクと正面衝突する危険な事故の瞬間です。

目撃者は「ビックリして『タクシーが人をはねた』と思わず声を出してしまいました」と話します。

一体なぜ、事故が起きてしまったのでしょうか。

目撃者は「右折レーンに入ったタクシーが、交差点を抜けても、そのまま直進して“逆走状態”になっていました」と当時の様子を語ります。

タクシーは右折レーンを走っていたものの、交差点を曲がることなく、そのまま反対車線に入ってしまったとみられます。

そして、正面から向かってきたバイクと正面衝突。

事故後、車道には転倒したバイクと、タクシーの横にはライダーとみられる人物が立っていました。

改めて事故現場を見てみると、少し先から片側2車線の道路になっています。

このため、目撃者はタクシーの運転手が勘違いをしてしまった可能性があるのではと指摘します。

目撃者は「気をつけて運転していても事故を起こす可能性があるので注意したいです」と話しています。

警察は人身事故として処理したということです。