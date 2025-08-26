東京スタジアムで開催、ABEMAでも生配信が決定

日本サッカー協会（JFA）は8月26日、10月14日に東京スタジアムでブラジル代表と対戦することを正式発表した。

試合は19時30分キックオフ予定で、テレビ朝日系列での全国生中継およびABEMAでの生配信も決定した。

ブラジル代表はFIFAランキング5位（2025年7月10日更新）で、過去の対戦成績は日本の0勝11敗2分。通算5得点・35失点と、いまだ一度も勝利を挙げたことがない難敵だ。指揮官もカルロ・アンチェロッティ監督に代わり、新たなスタートを切った。

主催は公益財団法人日本サッカー協会、主管は東京都サッカー協会。特別協賛としてキリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社が名を連ね、JFAオフィシャルトップパートナーおよびJFAオフィシャルサプライヤーとして、アディダス ジャパン株式会社も協力する。日本代表を率いる森保一監督は「嬉しさと同時に身が引き締まる思いです」とこの一戦に向けた意気込みを語った。

森保監督のコメント全文は以下の通り。

「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催することに尽力くださった JFA 関係者の方々、そしてステークホルダーの皆さまに心から感謝申し上げます。嬉しさと同時に身が引き締まる思いです。世界トップ基準の戦いの中でチーム強化を進めていくためにも非常に重要な機会になることは間違いありません。ブラジル代表は誰もがイメージできるように全ての選手が全ての分野においてクオリティが高く、また高強度の中でも自分たちがやりたいプレーを確実に行えるしたたかさを兼ね備えている、言わずもがなトップレベルの対戦相手となると思います。我々日本代表はこういったトップオブトップの相手に対しても全力で勝利を目指します」（FOOTBALL ZONE編集部）