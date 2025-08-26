矢沢永吉、ドラマ『最後の鑑定人』主題歌「真実」MVティザー公開！『The Covers』にて初オンエア決定
矢沢永吉が、ニューシングル「真実」のMV解禁情報を発表した。
■矢沢永吉「真実」MVは8月30日20時にフル解禁
2025年にソロデビュー50周年を迎え、6年ぶリ通算35枚目となる待望のオリジナルアルバム『I believe』を9月24にリリースする矢沢永吉。
アルバムリリースに先立ち、先行配信中のフジテレビ系水曜夜10時ドラマ『最後の鑑定人』主題歌「真実」のMVは、YouTube「Eikichi Yazawa Channel」にて、先にティザー映像が8月26日20時に公開。フル公開は、8月30日20時となる。
「真実」は、スローで優しいメロディラインに矢沢の特徴的な声が心地よくマッチした極上のバラード曲。
MV監督を担当したHIRO KIMURAは、「レジェンドの放つ至極のバラードは現代への大切なメッセージが込められたアンセムソング。歌唱シーンはステージを彷彿させるリッチなライティング、美しいメロディラインより想起される感情の起伏をドラマシーンにてインサートし、唯一無二の世界観を演出させて頂きました」とコメントしている。
■『The Covers』にて「真実」MVが地上波にて初OA
「真実」のMV公開に先立ち、8月28日22時からNHK総合でオンエアされる『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト！』にて「真実」MVが地上波にて初オンエアされる。
この番組では、矢沢が生みだす数々の名曲を、ジャンル・世代を超えて彼をリスペクトするアーティストがカバー。スタジオには、矢沢が番組に向けて書いた貴重な番組タイトルボードが展示され、ボードを囲みながらのトークでは、それぞれが矢沢愛やそのメロディの魅力に迫る。
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「真実」
2025.09.24 ON SALE
ALBUM『I believe』
■番組情報
NHK総合『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト！』
08/28（木）22:00～22:45
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
カバーズゲスト：クレイジーケンバンド、CHEMISTRY、鞘師里保、一青窈、Rei（50音順）
■関連リンク
『The Covers』番組サイト
nhk.jp/thecovers
矢沢永吉 OFFICIAL YouTube
矢沢永吉 OFFICIAL SITE
https://www.eikichiyazawa.com/