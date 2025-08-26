「stargazer」の意味は？「star」と「gazer」を組みあわせるとどうなる...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「stargazer」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、「star」と「gazer」という2つ英単語が組みあわせられています。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。