「stargazer」の意味は？「star」と「gazer」を組みあわせるとどうなる...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「stargazer」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「star」と「gazer」という2つ英単語が組みあわせられています。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「占星家、天文学者、夢想家」でした！
「stargazer」は、「占星家、天文学者、夢想家」を意味する英語です。
語源は「star（星）」+「 gazer（見詰める人）」だそうですよ。
「She is a hopelessly naive stargazer.」
（彼女はどうしようもなく無知な夢想家だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部