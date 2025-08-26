「stargazer」の意味は？「star」と「gazer」を組みあわせるとどうなる...？【1分英会話】

写真拡大

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「stargazer」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、「star」と「gazer」という2つ英単語が組みあわせられています。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「占星家、天文学者、夢想家」でした！

「stargazer」は、「占星家、天文学者、夢想家」を意味する英語です。

語源は「star（星）」+「 gazer（見詰める人）」だそうですよ。

「She is a hopelessly naive stargazer.」
（彼女はどうしようもなく無知な夢想家だ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部