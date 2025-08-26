今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ミーさんです！」に投稿された、とっても幸せそうに？眠る猫ちゃんの様子。動画の再生回数は34万回を突破し、投稿には「可愛い～おててと思ったらホラーだった」「コレ見て、吹き出さない人いるんですかーーーー！？」といった声が集まっています。

【動画：気持ちよさそうに眠る猫の『顔』を見たら…】

幸せそうに？眠るミーさん

TikTokアカウント「ミーさんです！」に登場したのは、スコティッシュフォールドの「ミー」さん。クールで日向ぼっこが大好きな女の子です。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、そんなミーさんが幸せそうに？眠っている様子。投稿では、はじめにミーさんの可愛らしいおててが映り、画面は徐々にお顔の方に。すると、まさかの表情が映りました…！

爆睡してるのは間違いなし

なんと画面に映っていたのは、白目のままで眠っているミーさんの姿が！あまりにも大きく目を見開いており、寝ていると言われなければ、起きていると勘違いしてしまいそうです。

ただ、カメラを向けられても全然反応しないので、熟睡しているのは間違いないでしょう。飼い主さんの「幸せそうな顔」という表現に、まんまと騙されてしまいました。

特徴的な寝姿のミーさん

見た人をビックリさせる表情で眠っていたミーさん。アカウント内の別の投稿では、他にもミーさんの変な姿が投稿されており、ちょっぴりセクシー？な寝姿も確認できます。

体をぐいーーんと伸ばし、まるで猫とは思えない姿で眠っているミーさん。これだけ面白い姿を見せてくれると、飼い主さんも毎日が楽しいことでしょう。

投稿を見た視聴者からは、「どんな可愛い寝顔なのかなぁと期待していたら、まさかの白目で変な声出た」「完璧過ぎる白目で優勝です」「白目さえも可愛すぎる」「薄白目じゃなくてガッツリ白目でした」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ミーさんです！」では、愛らしい階段の下り方をするミーさんの様子やリモコンを枕にしてくつろぐ様子など、クスッと笑える姿が多数投稿されています。

ミーさん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ミーさんです！」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。