人間に捨てられてしまった、おっとりしていて人好きな子猫がボランティアさんに保護され『にこねこ保育園』に入園する様子がYouTubeに投稿されました。捨てられてもなお、人間のことを信頼して甘えてきてくれる姿は15万回以上再生され、「この先幸せな猫生でありますように」「すぐに良縁ありそう」といった声が上がっています。

【動画：雨の中保護された子猫→人間に捨てられた様子だったのに…泣けるほど尊い『まさかの行動』】

公園に捨てられていた子猫

ある日、ご夫婦で保護活動をされている投稿主さんの元に入ったという1本の電話。内容は、公園に1匹の子猫が捨てられていて、カラスに狙われていたため緊急保護した…というものだったとか。

投稿主さんがボランティア団体と連携し、『保護猫の保育園』として預かりを行っていることから、子猫を引き取ることができないかという打診だったといいます。

子猫は生後3～4ヶ月ほどで、ずっと鳴いていたのか声がかすれてしまっていたそう。保護してすぐにくつろいでいたため、人と暮らしていた経験があると推測したといいます。

人間が好きなてるてるくん

子猫は、初めて会った投稿主さん夫婦に対して威嚇することなく、むしろ好意的で無意識にモミモミしていたのだとか。投稿主さん夫婦は、雨の日に捨てられた子猫の猫生が晴れ晴れしたものになるように…と願いを込めて「てるてる」くんという名前をつけたといいます。

完全隔離の期間が終わり、他の猫さんたちもいる部屋へと移ったてるてるくん。すぐに新しい環境に馴染んでくれたようで、猫さんたちとも仲良くなり、楽しく無邪気に遊ぶ姿が見られるようになったそうです。

幸せの道へ歩み出すてるてるくん

人間に捨てられてしまっても、なお人間のことを信頼し続けてくれていたてるてるくん。その優しさは、『にこねこ保育園』で暮らす他の猫さんたちにも広がっていっているのだとか。お外で暮らすのにはあまり向かない性格だからこそ、保護されて安心できる環境に移ることができて良かったといいます。

てるてるくんは園で暮らしながら新しい家族を探していくことになりますが、どうか幸せな猫生を歩んでほしいと願うばかりです。

投稿には、「人を嫌うことなく純真無垢な姿に涙なしではいられませんでした。」「名前のとおり、君が歩く道はずっとお天道様が照らし続けるのでしょう」「お腹空いてたよね。さみしかったよね。がんばったね！もう二度とそんな思いはしなくていいよ。」「てるてるちゃん、この先幸せな猫生でありますように。」「にこねこ保育園に入園できてラッキーボーイですね。」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」では、様々な境遇から助け出され、にこねこ保育園に入園してきた保護猫さんたちの記録を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。