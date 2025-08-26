菅野智之、痛恨の2被弾で4失点　6敗目を喫するも指揮官は及第点コメント「ミスというほどのミスでもなかった」

菅野が本塁打を打たれたのは久しぶり。やはり安定感は抜群だ(C)Getty Images

オリオールズの菅野智之は現地時間8月25日、本拠地でのレッドソックス戦で先発し、6回を投げ4失点。チームが3−4で敗れたため、菅野は6敗目を喫した。前回登板に続き、レッドソックスが相手の登板となったが、2被弾で失点を重ねた。5回無失点と好投した6日前とは逆の内容となり、苦い結果となってしまった。

【動画】菅野智之の冴えるスプリット！米記者も魅了する切れ味

初回、先頭のロマン・アンソニーに5球目のストレートを右中間スタンドへ運ばれ、いきなり1点を失った菅野。その後、4回まではランナーを出しながら無失点で切り抜けるも、5回にランナー2人を背負った場面で、ジャレン・デュランに3ランを打たれ、これが逆転弾に。続く6回もマウンドに登り、打者3人を打ち取ると、このイニング限りで交代が告げられている。

要所で2本の本塁打を許したものの、それ以外は決して悪い内容では無く、ゲーム自体も接戦だったことから、菅野自身2試合ぶりの勝ち星も狙える展開だったと言えるだろう。最終イニングとなった6回ではストレート、スプリットを決め球に2つの三振を奪っており、球威やキレも衰えを感じさせないものだった。

オリオールズ地元メディア『mash』でも先発した日本人右腕のピッチングをレポート。「この試合では2本塁打を許したことでチームが敗れた」などと評しており、「今夜のスガノの4失点は7月2日のテキサス戦以来（7失点）のこと」と振り返っている。

さらに同メディアは菅野に対し、「前回までの4試合、106打者連続で本塁打を許していなかった」と指摘。この日、久々に被本塁打が記録となったと強調する。