ドライブのお供みーっけ♡【スタバ】カップ入りで食べやすい！「新作フード」

小腹が空いた時にサクッと食べられそうな「新作フード」を【スターバックス】でテイクアウトしませんか？ ドライブのお供にぴったりな、カップ入りのドーナツやスコーンが登場。小ぶりなサイズ感でつまみやすいのも魅力的。今回は季節のおすすめで登場している新作フードをご紹介します。

スパイシーな甘さが楽しめそうな「シュガー ドーナツボール」

丸いフォルムが可愛いドーナツが、透明なカップに入ったこちら。小ぶりなサイズ感も相まって食べやすそうなドーナツは、小腹が空いたドライブのお供にちょうど良さそうです。公式サイトによれば「ほんのりシナモンが香るジャリジャリとした食感が楽しいシュガー」がかかっており、スパイシーな風味にほどよい甘さも感じられそう。5個入りの食べ切りやすさも魅力的です。

限定店舗で買えるちょっとレアな「ブルーベリー カップスコーン」

こちらもカップ入りで食べやすい、ブルーベリー味のスコーン。コロンとした可愛いフォルムに仕上がっており、小ぶりなサイズ感ながらふっくら厚みがある分、ほどよい食べ応えもありそうです。こちらも5個入りで、公式サイトによると「外はさっくり、中はしっとり」な生地に仕上がった本格派。こちらは限定店舗での販売なので、見かけた際はぜひ選んでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mainstbgram様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino