ギャル曽根、夏の食欲をそそる♪豚しゃぶそうめんアレンジ「めっちゃ濃厚！美味しい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】夏の味方！そうめん絶品アレンジ！第10弾！』という動画をアップ。夏の家庭料理の定番ともいえる「そうめん」を使ったアレンジ料理を作る様子を公開してくれました♪今回はその中で、毎年そうめんのアレンジレシピを披露しているギャル曽根さんが、今年考案した暑い夏にピッタリなメニューをご紹介します！

ギャル曽根さんが「よく作るんですけど」とコメントして、調理を開始したのがこちら！

■豚しゃぶネバネバそうめん

【材料】・そうめん お好みの量・豚肉（小間切れ） 約300g・大葉 お好みの量・みょうが お好みの量〈タレ〉・オクラ 8本・みりん 大さじ2（煮切ったもの）・ねりごま 大さじ2・白だし 大さじ2・水 150ml（※白だし希釈用）・すりごま お好みの量・にんにくチューブ お好みの量

【レシピ】（1）オクラに塩をまぶして板ずりをして茹で、茹で上がったら水で冷やす（2）大葉を大きめの細切りにする（3）みょうがを千切りにする（4）豚肉を茹で、茹で上がったら水で冷やす（5）冷やしたオクラを食べやすい大きさに切る（6）みりんを鍋に入れて火にかけ、アルコールを飛ばす（煮切る）（7）ボウルにねりごま、白だし、水、（6）のみりん、すりごま、にんにく、オクラを入れて混ぜ合わせタレを作る（8）そうめんを茹で、茹で上がったら水で冷やし、氷水でしめる（9）お皿にそうめんを盛り、豚肉、タレをかけて、その上からみょうがと大葉を盛り付けて完成

出来上がった料理を食べたギャル曽根さんは「めっちゃ濃厚！美味しい」とコメント。スタッフさんからも「ネバネバすごい！相当美味しいこれ！」といった声があがっていました。

■夏にピッタリなレシピ

今回のレシピにメインで使用しているオクラと豚肉には、疲労回復効果が期待できるビタミンB1が豊富に含まれています。

このビタミンは、そうめんや白米などの主食に多く含まれる糖質をエネルギーに変える役割があり、夏バテによる疲労感などを感じる前に積極的に摂取したい栄養素！

また、たっぷり入ったミョウガや大葉といった香味野菜や濃厚なゴマだれが、香り高く食欲をそそってくれそうですね♪

夏の家庭料理の定番メニューとも言えるそうめん。まだまだ暑い夏を乗り越えるために、ぜひこちらのアレンジレシピを試してみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画では、ギャル曽根さんが、この他にもそうめんのアレンジレシピを紹介する様子も公開されています。こちらもチェックしてみてくださいね！