Image: DESCENTE ALLTERRAIN

ストレッチ性とはっ水性で、どんな天候でも快適に過ごせるテーパードパンツをピックアップ。突然の雨に対応するだけではなく、肌あたりも爽やかなので暑い日にもうれしいデザインです。

ストレッチ性とはっ水性。そして軽やかな着心地

Image: DESCENTE ALLTERRAIN

今回、ピックアップしたのは、スポーツブランドDESCENTE（デサント）がファッション性を融合させたハイエンドコレクションDESCENTE ALLTERRAIN （デサント オルテライン）シリーズの「STRETCH SEEMLESS TAPERED PANTS（ストレッチシームレステーパードパンツ）」。

Image: DESCENTE ALLTERRAIN

このパンツ、ソフトな風合いやストレッチ性に加え、はっ水性に優れているのがウレシイんですよ。だから、急な雨が降っても結構ヘッチャラで、かなり快適。この季節、やはり雨は気になりますもんね。

また、衣服内に空気をまとうような軽やかな着心地が特徴的なんです。

シーンを問わず活躍するデザイン

Image: DESCENTE ALLTERRAIN

裏面は、ウルトラソニック加工（超音波溶着加工）と熱接着加工との併用でシームレスデザインで肌あたりも良く、しかも素材本来の持つストレッチ性も保持しているので、どんな体勢でもしなやかに対応します。

Image: DESCENTE ALLTERRAIN ベルトループに加え、ドローコード付きでウエストの調整も楽チン。

シルエットはタイトすぎず、ミニマルにそぎ落とした無駄のないデザインだから、日常づかいのカジュアルシーンはもちろん、ビジネスシーンでも幅広く活躍しそう。価格は、33,000円(税込)。

Source: DESCENTE ALLTERRAIN