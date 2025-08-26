猛暑でも長パンを避けられない。柔らかく軽やかな着心地のパンツで涼し気に
ストレッチ性とはっ水性で、どんな天候でも快適に過ごせるテーパードパンツをピックアップ。突然の雨に対応するだけではなく、肌あたりも爽やかなので暑い日にもうれしいデザインです。
ストレッチ性とはっ水性。そして軽やかな着心地
今回、ピックアップしたのは、スポーツブランドDESCENTE（デサント）がファッション性を融合させたハイエンドコレクションDESCENTE ALLTERRAIN （デサント オルテライン）シリーズの「STRETCH SEEMLESS TAPERED PANTS（ストレッチシームレステーパードパンツ）」。
このパンツ、ソフトな風合いやストレッチ性に加え、はっ水性に優れているのがウレシイんですよ。だから、急な雨が降っても結構ヘッチャラで、かなり快適。この季節、やはり雨は気になりますもんね。
また、衣服内に空気をまとうような軽やかな着心地が特徴的なんです。
シーンを問わず活躍するデザイン
裏面は、ウルトラソニック加工（超音波溶着加工）と熱接着加工との併用でシームレスデザインで肌あたりも良く、しかも素材本来の持つストレッチ性も保持しているので、どんな体勢でもしなやかに対応します。
シルエットはタイトすぎず、ミニマルにそぎ落とした無駄のないデザインだから、日常づかいのカジュアルシーンはもちろん、ビジネスシーンでも幅広く活躍しそう。価格は、33,000円(税込)。
Source: DESCENTE ALLTERRAIN