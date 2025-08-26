クマによる被害が県内でも相次ぐ中、9月の法改正により市町村の判断で市街地での猟銃を使った捕獲ができるようになります。新発田市では猟銃を使用して捕獲するまでの一連の流れを確認する訓練が行われました。



新発田市で行われた「ツキノワグマの出没対応訓練」。



〈担当者〉

「クマの体長は1メートル以上あり、その場所をうろうろしている状態です」



訓練には新発田市や県、警察、地元の猟友会などから約50名が参加。クマが市街地に出没したという想定で行われました。





県内でも相次ぐクマによる人身被害。長岡市栃尾地域では山菜採りをしていた80代の男性が襲われてけがをするなどクマによる人身被害が8月25日までに5件発生。県は「クマ出没警戒警報」を発表しています。ことし6月には阿賀野市の住宅街に体長約1.5メートルのクマ1頭が出没。警察や猟友会などが警戒に当たり、けが人はいませんでしたが白昼の住宅街は騒然となりました。こうした中、9月1日に改正鳥獣保護管理法が施行され、これまで禁止されていた市街地などでの猟銃の使用が市町村の判断により特例で認められるようになります。法改正に対応するため行われた今回の訓練。職員などがクマの周囲の道路を封鎖したり、建物内に追い込むなど住民の安全を確保すると…（現場指揮者）「緊急銃猟を実施できる状況と考えておりますが、許可をお願いします」（市長）「緊急銃猟の実施を許可する」市長の許可が出ると猟友会のメンバーが猟銃を使用。クマを捕獲しました。〈新発田市 二階堂馨市長〉「（新発田市で）ことし37件の クマの目撃情報がある。そのうち17件が市街地。遠いところの出来事ではなくて、日常的と言ってもいいのかもしれない。そういう意味できょうのクマの駆除に対する訓練は非常に有意義だった」新発田市は9月中にも法改正を受け対応手順などをまとめたガイドラインを作成する予定です。