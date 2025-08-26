市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす27日からの 天気のポイントです。

小野：

あす27日は、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨などに注意が必要です。あさって28日からは晴れが戻り、暑さも続くでしょう。



27日の予想天気図です。

小野：

前線が石川県内を通過します。これは寒冷前線といって、通過する前や通過するときに、激しい気象現象を伴うことが多い前線です。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、石川県内は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、あす27日の石川県内は、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうに注意が必要です。



気象台発表の27日の3時間ごとの天気です。

小野：

能登は日付けが変わった頃から、加賀では昼過ぎから雨が降るでしょう。ともに雷を伴って、1時間に30ミリの激しい雨が降るところがある見込みです。

小野：

ただ、この雨は長くは続かず、あさって28日は、晴れが戻ります。しばらく暑い日が続きそうです。



市川：

降りすぎないで、恵みの雨になってほしいですね。