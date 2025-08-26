¡ÖÃ£É®¤¹¤®¤ë!¡×»ÒÌò½Ð¿ÈàÍü±à¤ÎºÊá41ºÐÁ°ÅÄ°¦¤¬¸«¤»¤¿àÈþÊ¸»úá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¡Ö¼ê½ñ¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ýî¤ß¤ë¡×¡Ö±ü¤µ¤Þ¤Î»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×
´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ë
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº(43)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦(41)¤¬ÈäÏª¤·¤¿»Ä½ë¸«Éñ¤¤¤Î¼ê½ñ¤¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ä½ë¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡ÖÎ©½©¤ò²á¤®¤Æ¤â½ë¤µ¤Î¸·¤·¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÎå¤ß¤È¤Ê¤êÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ï°ìÉ®äµ¤Î»Ä½ë¸«Éñ¤¤¤ò¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏàÍü±à¤ÎºÊá¤é¤·¤¤ÉÊ³ÊÉº¤¦Ã£É®¤ÇÊØäµ¤ËÊ¸»ú¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡Ö#¼ê»æ¤¬¹¥¤¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¡£¸µ»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Á°ÅÄ¤¬¡¢º£¤äÂç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»ú¤¬åºÎï¤É¤¹¡¼¡×¡Ö°Î¤¤¤ï¡¼°¦¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¼ê½ñ¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤!! åºÎï¤Ê»ú¡¡½ñÆ»¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«!?¡×¡Ö±ü¤µ¤Þ¤Î»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢É®±¿¤Ó¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢SNS¤Ç¤â¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¼ê»æ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¡×¤È³È»¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£