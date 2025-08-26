フラッシュ撮影で“何か”が起こる──背筋原作コミックス『穢れた聖地巡礼について』の広告が新宿に登場
KADOKAWAは、『穢れた聖地巡礼について』コミックス第1巻の発売(2025年8月22日)を記念し、2025年8月25日〜8月31日までの期間、新宿三丁目駅に作品の大型広告を掲出する。
『穢れた聖地巡礼について』新宿三丁目プレミアムセット 掲出イメージ
本作は、『近畿地方のある場所について』のホラー作家・背筋が紡ぐもうひとつのホラーの同名小説をコミカライズしたもの。
掲出場所は、新宿三丁目プレミアムセット A枠。スマートフォンのフラッシュ機能をONにして撮影すると何かが起こるとのこと。問い合わせはKADOKAWAカスタマーサポートまで。
○■『穢れた聖地巡礼について』1巻
『穢れた聖地巡礼について』著者:桃井ゆづき 原作:背筋 (792円)
フリー編集者の小林は、YouTuberのチャンイケこと池田が運営する『オカルトヤンキーch』のファンブックを企画する。 池田が訪れた心霊スポットの追加取材記事は、あくまで“ヤラセ”のはずだった……。
