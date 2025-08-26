【懐かし】「ハッチポッチステーション」が手のひらサイズで帰ってきた! - 「コンプしたい」「グッチさんとリトルグッチーズがいないぞ?」
ケンエレファントは、「『ハッチポッチステーション』フィギュアコレクション」を2025年12月頃に発売する。
現在ケンエレファント公式オンラインショップ「ENELE STORE」にて、4個入りのBOXタイプ(2,200円)の予約を受付中。ラインナップは全4種で、トランク、ジャーニー、ダイヤ、エチケットじいさん。
『ハッチポッチステーション』は、1995年から2002年にかけて、NHK教育で放送された子ども向け番組。幼児と大人がいっしょに楽しめるパペットによるバラエティーショー。グッチ裕三と人形のジャーニー、ミス・ダイヤらによるコントの合間に、歌や手品などのショーがコミカルに演じられる人気番組だ。
SNSでは「めっちゃ懐かしい」「これは欲しい」と当時からファンだった方の声や、「グッチさんとリトルグッチーズがいないぞ…」「グッチ雄三さんはいないの?」と、今回残念ながらフィギュア化しなかった登場人物への熱望の声も寄せられています。
