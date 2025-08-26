日立、600種のAIエージェントが議論し経営議論を支援する「Happiness Planet FIRA」を開発 日立、600種のAIエージェントが議論し経営議論を支援する「Happiness Planet FIRA」を開発

ハピネスプラネットと日立製作所（以下、日立）は8月26日、複数のAIエージェントが議論し、自律的により深い洞察や創造的な視点を生み出す自己成長型の生成AIを共同開発したことを発表した。



ハピネスプラネットは両社が開発した生成AIを活用した自己成長型AIサービス「Happiness Planet FIRA」(FIRA：フィーラ）を提供開始する。同サービスは各専門分野に特化した600種類のAIエージェントが自律的に議論し、利用者固有のデータに頼らず個別の経営課題に合わせた洞察や創造的な選択肢を生成できるという。



人の思考を拡張する知の増幅器（Intelligence Amplifier）として、経営計画策定やIR対応、新規事業構想、営業戦略策定、経営会議の質の向上など複数の経営シーンで活用可能とのこどだ。



