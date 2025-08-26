犬飼貴丈、映画『ブラック・ショーマン』で全カットの不安よぎるも「ちょいカットでした！」
俳優の犬飼貴丈が26日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の完成披露試写会に参加した。
【写真】純白衣装をまとい晴れやかに登場した有村架純
犬飼は、あるバラエティー番組で本作の出演シーンが“全カット”されるのではないか、というトークをしていた。「出させていただいたバラエティー番組で俳優の方が出てくださった。『映画というのは、普通に出ていたところが全カットされて出てないみたいになることもあり得るから』という話だったんです。確かにそれもあるな、全部切られている可能性もあるぞと思って。予告には映っていたんですけど、まだ僕（本編を）観ていなかったので、『やばいぞ』と思って全部見さしてもらったんです。安心しました。ちょいカットでした」と報告して笑わせた。
この日は、福山雅治、有村架純、成田凌、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、岡崎紗絵、伊藤淳史、生瀬勝久、仲村トオル、田中亮監督が登場した。
累計発行部数1億冊を突破するベストセラー作家・東野圭吾氏の人気小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）を実写映画化。本作で福山雅治と有村架純は初共演となる。東野氏といえば、刑事、物理学者、探偵、超能力者など、これまで数多くの魅力的な主人公を生み出してきた名手。そんな東野氏が新たに創り上げたのは、“超一流マジシャン”。国内シリーズ累計発行部数は87万部を突破し、2020年の刊行以来、世界各国で翻訳される大ヒット作品を原作に、未解決の殺人事件に挑む“マジシャン探偵”が、映画館に新たな風を巻き起こす。
