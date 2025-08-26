『相席食堂』千鳥ノブ、「アウトレイジやないかい！」 “最恐の男”お笑い芸人とディレクターのやり取りに恐怖
お笑い芸人・つまみ枝豆が、きょう26日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に登場する。
【動画】番組史上最悪の事件？緊迫したやり取りを見せる
今回は、背筋も凍る恐怖の旅人が相席旅に出る「こわ〜い相席」。夏の暑さを吹き飛ばす恐怖の相席旅を届ける。枝豆が訪れた夏の花火で知られる新潟県長岡市。実は全国有数の枝豆の産地でもある。駅前を散策すると、早速、霊感話を始める。「たけしさんも霊感のある人」と、ビートたけしの臨死体験談を紹介する。バイク事故の後、ほとんどの医者がもう駄目だとさじを投げたたけしがこの世に帰って来ることができたワケとは。
長岡市では「世界えだまめ早食い選手権」が開催中。100秒間で枝豆をどれだけ食べられるかを競う大会への参加を促すディレクターに、枝豆は「その場のかませ犬みたいなことはやんない！」と断固拒否。その代わりに、枝豆農家の畑に行くことに。
実は、今回のディレクターは千鳥に“埋め師”と名付けられた女性。前回、担当したロケでジェラードンのアタック西本を畑に埋めてスベらせたことから千鳥に注目された。そんな彼女が枝豆に「枝豆畑に埋まってほしい」と打診。すると枝豆は「本気で言ってんの？意図が分からない」と難色を示す。若手ならいざ知らず、大ベテランの枝豆だけに千鳥も諦めモード。食い下がる“埋め師”と“最恐の男”がガチ揉め（!?）。VTRを見ていた千鳥のノブは立ち上がって、「怖いって。アウトレイジやないかい！」と恐怖する。
このほか、“事故物件住みます芸人”の松原タニシは、「アンパンマン」の生みの親・やなせたかしさんゆかりの地、高知県南国市を訪れる。人を死に追いやると言われている亡霊“シチニンミサキ”の謎を追う。たどり着いた衝撃の真相とは。
