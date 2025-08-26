「最近また物失くしまくってて…」にじさんじ・壱百満天原サロメの悲しすぎるポストに反響 過去には“〇〇万円”ロストも
「にじさんじ」所属のVTuber・壱百満天原サロメさんが、26日にエックスを更新。最近、物を紛失して悲しんでいることや、過去に失くした物を明かし、反響を集めている。
【写真】今年も物を紛失しまくっていると語る壱百満天原サロメさん
普段から物をよく失くしてしまうというサロメさんは、「最近また物失くしまくってて悲しいのでこの動画をご覧ください。今年はこの動画作りたくないですわ」とつづり、今年1月に公開した動画「【高額紛失】2024年失くしたものをまとめましたわよ【ベストバイじゃなくてベストロスト】」を紹介した。
同動画では、2024年にサロメさんが紛失した品々が取り上げられており、爪切りやコスメといった小物から、身分を証明する「〇〇証」といった洒落にならない物まで失くしていたことを告白。なかでも衝撃的だったのは、人気ブランド「MiuMiu」のローファー（15万円相当）を失くした件で、サロメさん自身も「靴なくすって意味わかんなくないですか？ 私もわかんない」と困惑をにじませていた。
紛失の理由については、ローファーを連続で履いて傷めないよう、スニーカーと交互に使っていたことが影響しているのではないかと自己分析。外出先から帰宅する際にローファーを置き忘れ、スニーカーのまま帰ってきてしまった可能性を語っている。
この“悲しすぎる”ポストに対し、ファンからは「とても悲しいお話でした」「失くしまくってるの文字に涙 見つかって欲しいですわ」「でもお話を聞いている限りまた作れそうな…」「二度と何も失わないようにサロメの所有物を管理してあげたい」など、多くの反応が寄せられた。
引用：「壱百満天原サロメ」エックス（＠1000000lome）
【写真】今年も物を紛失しまくっていると語る壱百満天原サロメさん
普段から物をよく失くしてしまうというサロメさんは、「最近また物失くしまくってて悲しいのでこの動画をご覧ください。今年はこの動画作りたくないですわ」とつづり、今年1月に公開した動画「【高額紛失】2024年失くしたものをまとめましたわよ【ベストバイじゃなくてベストロスト】」を紹介した。
紛失の理由については、ローファーを連続で履いて傷めないよう、スニーカーと交互に使っていたことが影響しているのではないかと自己分析。外出先から帰宅する際にローファーを置き忘れ、スニーカーのまま帰ってきてしまった可能性を語っている。
この“悲しすぎる”ポストに対し、ファンからは「とても悲しいお話でした」「失くしまくってるの文字に涙 見つかって欲しいですわ」「でもお話を聞いている限りまた作れそうな…」「二度と何も失わないようにサロメの所有物を管理してあげたい」など、多くの反応が寄せられた。
引用：「壱百満天原サロメ」エックス（＠1000000lome）