²ÆµÙ¤ß¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÏÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯±Ë¤°»Ñ¤¬¡£ÀÄ¿¹»Ô¤ÏÆüÃæ35.2¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»Ô¤Ï37.1¡î¤È¡¢¤³¤Î²Æ23ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡£ÆÁÅç¸©·ê¿á¤Ç¤Ï38.0¡î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°11»þ¤ÎÈ¬²¦»Ò±ØÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤Î´ÇÈÄ¡¢¤¹¤Ç¤Ë35¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ¤â35.1¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï2022Ç¯¤ËÊÂ¤ÖºÇÄ¹µÏ¿¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤â22Æü¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ë¤µ¤Ç¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤ªËß¤ò²á¤®¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Û¾ï¡×
³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î°ðÌÓ³¤ÉÍ¸ø±à¥×¡¼¥ë¤Ç¸½ºß³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¡¼¥ÉËüÇî¡×¡£
·ÜÆù¤ò¹á¿ÉÎÁ¤Ê¤É¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¡¼¥¯¥Á¥¥ó¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥«¥ë¥Ó¶ú¤Ê¤É¡¢À¤³¦16¤«¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬À¤³¦¤Î¤«¤É¹¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤È¯¾Í¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤«¤É¹¡È¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡É¡£¤«¤É¹¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿Å´ÈÄ¤ÇÅà¤é¤»¡¢¤¦¤¹¡¼¤¯ºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ª
µ¼Ô
¡Ö¥¤¥Á¥´¤ò¤Þ¤ë¤´¤Èºï¤Ã¤¿¤«¤É¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
´Ú¹ñ¤Î¤«¤É¹¤Ï¡¢Åà¤é¤»¤¿¥¤¥Á¥´¤ª¤è¤½30¸Ä¤òºï¤Ã¤Æºî¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÌ£¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ÎýÆý¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤«¤É¹¤¬Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤Î½ë¤µ¤â¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò8»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥¯Åý³çÀÕÇ¤¼Ô¡¡ÌÚÂ¼½Ó¹§¤µ¤ó
¡ÖÌë±Ä¶È¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢°ìÆü¡¢Ìë¤À¤±¤Ç3000¿Í¤°¤é¤¤¡£¡ÊÌë±Ä¶È¤Î¡Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×