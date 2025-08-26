ÌÚÂ¼Úå¡¢¼Â¼Ì¤ÎË½ÎÏ¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤ÇÆ±µéÀ¸¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¥¤êÂ³¤±¤ë¤â
¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê9·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÇò°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤À²¤ì¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢Å£µÜ¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö¸¸Ç¾¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÄ®¤ª¤³¤·¤ò´ë²è¤¹¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¡¦ÇðÌÚ¹ÂçÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤¬²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¿Í¤ò²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£²¥¤ë¤Î¤¬°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÉáÃÊ¡¢ËÍ¤ÏÀ¼Í¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£²è¤ÎÃæ¤ÇÆ±µéÀ¸¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡È²¥¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¡Ö¤½¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤ÆÌÚÂ¼¤Ï²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤â¥ê¥Æ¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾å¼ê¤Ë²¥¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ê¡»³¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢À®ÅÄ¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ËÜºî¤ÇÊ¡»³²í¼£¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÌî»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·º»ö¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¡¢ÃµÄå¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÅìÌî»á¤¬¿·¤¿¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄ¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡É¡£¹ñÆâ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï87ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢2020Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ì¤²ò·è¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ËÄ©¤à¡È¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÃµÄå¡É¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÇò°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤À²¤ì¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢Å£µÜ¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö¸¸Ç¾¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÄ®¤ª¤³¤·¤ò´ë²è¤¹¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¡¦ÇðÌÚ¹ÂçÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤¬²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¿Í¤ò²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£²¥¤ë¤Î¤¬°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÉáÃÊ¡¢ËÍ¤ÏÀ¼Í¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£²è¤ÎÃæ¤ÇÆ±µéÀ¸¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡È²¥¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¡Ö¤½¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤ÆÌÚÂ¼¤Ï²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤â¥ê¥Æ¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾å¼ê¤Ë²¥¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ËÜºî¤ÇÊ¡»³²í¼£¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÌî»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·º»ö¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¡¢ÃµÄå¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÅìÌî»á¤¬¿·¤¿¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄ¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡É¡£¹ñÆâ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï87ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢2020Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ì¤²ò·è¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ËÄ©¤à¡È¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÃµÄå¡É¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£