山田裕貴、父・和利さんの死去報告 4年間のがん闘病、故人の意思で公表せず
俳優の山田裕貴が26日、自身のインスタグラムを更新し、実父で元プロ野球選手・山田和利さんが、今月16日に亡くなっていたことを公表した。60歳だった。
【写真】実父・和利さんの訃報を投稿した山田裕貴
和利さんは1965年6月3日生まれの60歳。中日ドラゴンズ、広島東洋カープ でプレーしたプロ野球選手として知られ、引退後は広島のコーチなどを務めた。
和利さんの生前、裕貴はテレビ番組で「一切野球の話はできなくて。自分も野球やっちゃうと父がライバルのような感覚になる」と親子だからこその複雑な関係を告白。楽しんでいたのは「家族でテレビを見ることと映画を見ること」だったと明かし、「そっち側にいけば（父親に）見てもらえるのかなと思って。テレビに出る回数なら父親を超えられるじゃなかと思って」と俳優になった動機が父親に見てもらうため、そして父親を超えるためであったと語ったこともある。
【山田裕貴コメント全文】
【生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ】
このたび、父 山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました。
私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団OBの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます。
父は約4年前に癌を患い闘病していましたが、
故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました。
野球というフィールドに限らず、
公私共に親しくしてくださった皆様、
直接ご挨拶を申し上げるべきところ、
このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
葬儀は近親者のみで執り行いました。
供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います。
父が生前にいただいたご厚情に、
あらためて深く感謝申し上げます。
本当に、ありがとうございました。
令和7年8月26日
親族代表 山田裕貴
引用：「山田裕貴」インスタグラム（＠00_yuki_y）
【写真】実父・和利さんの訃報を投稿した山田裕貴
和利さんは1965年6月3日生まれの60歳。中日ドラゴンズ、広島東洋カープ でプレーしたプロ野球選手として知られ、引退後は広島のコーチなどを務めた。
和利さんの生前、裕貴はテレビ番組で「一切野球の話はできなくて。自分も野球やっちゃうと父がライバルのような感覚になる」と親子だからこその複雑な関係を告白。楽しんでいたのは「家族でテレビを見ることと映画を見ること」だったと明かし、「そっち側にいけば（父親に）見てもらえるのかなと思って。テレビに出る回数なら父親を超えられるじゃなかと思って」と俳優になった動機が父親に見てもらうため、そして父親を超えるためであったと語ったこともある。
【生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ】
このたび、父 山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました。
私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団OBの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます。
父は約4年前に癌を患い闘病していましたが、
故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました。
野球というフィールドに限らず、
公私共に親しくしてくださった皆様、
直接ご挨拶を申し上げるべきところ、
このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
葬儀は近親者のみで執り行いました。
供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います。
父が生前にいただいたご厚情に、
あらためて深く感謝申し上げます。
本当に、ありがとうございました。
令和7年8月26日
親族代表 山田裕貴
引用：「山田裕貴」インスタグラム（＠00_yuki_y）