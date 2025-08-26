福山雅治、美の秘訣は日焼けをしない 成田凌にバラされて照れ「乾燥肌なんですよ」
シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治、俳優の成田凌が26日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の完成披露試写会に参加した。
【写真】純白衣装をまとい晴れやかに登場した有村架純
成田は福山と初共演で「もう学ぶとこだらけですけど、まねできるものは何もないみたいな。学びが多い。すごく幸せでした」としみじみ。具体的な内容を問われると「日焼けをしてはいけないということですね。福山さんを質問攻めするじゃないですか。『どうしてそんな美しいんですか？』みたいな。その時に『日焼けをしないこと』と言っていて。次の日からすごい日焼け止めを塗った」と懐かしむ。思わぬところで“美の秘訣”をバラされた福山は「乾燥肌なんですよ。ダメージに弱い！」と赤面しながら話していた。
累計発行部数1億冊を突破するベストセラー作家・東野圭吾氏の人気小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）を実写映画化。本作で福山と有村架純は初共演となる。東野氏といえば、刑事、物理学者、探偵、超能力者など、これまで数多くの魅力的な主人公を生み出してきた名手。そんな東野氏が新たに創り上げたのは、“超一流マジシャン”。国内シリーズ累計発行部数は87万部を突破し、2020年の刊行以来、世界各国で翻訳される大ヒット作品を原作に、未解決の殺人事件に挑む“マジシャン探偵”が、映画館に新たな風を巻き起こす。
この日は、有村、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、犬飼貴丈、岡崎紗絵、伊藤淳史、生瀬勝久、仲村トオル、田中亮監督も登場した。
【写真】純白衣装をまとい晴れやかに登場した有村架純
成田は福山と初共演で「もう学ぶとこだらけですけど、まねできるものは何もないみたいな。学びが多い。すごく幸せでした」としみじみ。具体的な内容を問われると「日焼けをしてはいけないということですね。福山さんを質問攻めするじゃないですか。『どうしてそんな美しいんですか？』みたいな。その時に『日焼けをしないこと』と言っていて。次の日からすごい日焼け止めを塗った」と懐かしむ。思わぬところで“美の秘訣”をバラされた福山は「乾燥肌なんですよ。ダメージに弱い！」と赤面しながら話していた。
この日は、有村、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、犬飼貴丈、岡崎紗絵、伊藤淳史、生瀬勝久、仲村トオル、田中亮監督も登場した。