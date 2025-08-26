テレ朝美人アナ、清楚な魅力あふれる自然体ショットに「いつもと違う雰囲気！」「この笑顔最高に可愛い」
テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが、26日までにインスタグラムを更新。最新ショットに「可愛い」「綺麗」と反響が集まっている。
【別カット】下村アナのかわいい全身カット（ほか2枚）
児童発達支援士の資格を保有していることでも知られる下村アナは「社内のカフェスペースでホッと一息（中身はアイスラテ） 取材ではどんな場所でも沢山歩けるように スニーカーを愛用 ポケットに入る小さな日焼け止めも、持ち歩いてます！」とつづり近影をアップ。黒のノースリーブトップスとパンツを合わせたコーデはとても清楚で、愛用のスニーカーもかわいい。
また彼女は「先日気象庁は8月23日から9月22日までの1か月予報を発表しました。これから9月にかけても全国的に気温の高い傾向が続く予想。長引く残暑になりそうです。体調管理に気をつけて、猛暑を乗り切りましょう！！」と、ファンに注意も呼びかけていた。
コメント欄には「彩里さん大好きです」「いつもと違う雰囲気！」「この笑顔最高に可愛い」「めちゃカワユス いい女だわ」など、絶賛の声が相次いでいる。
■下村彩里（しもむら さいり）
東京都出身。日本女子大学附属高等学校、日本女子大学 家政学部児童学科を卒業。2019年4月1日にテレビ朝日入社。『報道ステーション』などを担当番組に持ち、プライベートでは2024年4月に一般男性との結婚を発表した。
引用：「下村彩里」インスタグラム（＠sairi.shimomura_ex）
【別カット】下村アナのかわいい全身カット（ほか2枚）
児童発達支援士の資格を保有していることでも知られる下村アナは「社内のカフェスペースでホッと一息（中身はアイスラテ） 取材ではどんな場所でも沢山歩けるように スニーカーを愛用 ポケットに入る小さな日焼け止めも、持ち歩いてます！」とつづり近影をアップ。黒のノースリーブトップスとパンツを合わせたコーデはとても清楚で、愛用のスニーカーもかわいい。
コメント欄には「彩里さん大好きです」「いつもと違う雰囲気！」「この笑顔最高に可愛い」「めちゃカワユス いい女だわ」など、絶賛の声が相次いでいる。
■下村彩里（しもむら さいり）
東京都出身。日本女子大学附属高等学校、日本女子大学 家政学部児童学科を卒業。2019年4月1日にテレビ朝日入社。『報道ステーション』などを担当番組に持ち、プライベートでは2024年4月に一般男性との結婚を発表した。
引用：「下村彩里」インスタグラム（＠sairi.shimomura_ex）