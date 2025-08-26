アキレス腱断裂のカミナリまなぶ、負傷翌日の星座占い「まずは歩き出してみて」
お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶが26日、アキレス腱断裂したことが発表された後にエックスを更新し、ファンから「無理をせず、焦らす治療、休養、御自愛ください」「ムリしないでお大事にして下さい」といった声が寄せられた。
【写真】そりゃないよ！ カミナリまなぶ、アキレス腱断裂翌日の占い結果
この日、テレビ朝日はバラエティ番組『アメトーーク！』のロケ中に、まなぶが右足アキレス腱を断裂したと発表。曲に合わせてダンスをしていたところ、右足アキレス腱に大きな音がして転倒。病院で診察を受けた結果、右足アキレス腱の断裂で全治8週間程度と診察されたという。
発表後、まなぶはエックスを更新。負傷には特に触れなかったが「さて、アキレス腱には亜鉛が良いらしいです！」「近所の亜切酢軒でレバニラ炒め食べようかな！」とすっとぼけながらも、「僕が出演している痛風芸人はアメトーークCLUBで配信中です！」と、過去の自身の出演回をアピール。また「＊豚レバー100gあたりの亜鉛含有量6.9mg プリン体含有量284mg」とも説明しており、アキレス腱回復をとるか、痛風予防をとるか、難しい選択を迫られていることをほのめかしている。
なお、そんなまなぶだが「＊断裂翌日の12星座占い『まずは歩き出してみて』」と、占いに無茶なアドバイスをされたことも報告し、健在ぶりをアピール。コメント欄には「無理をせず、焦らす治療、休養、御自愛ください」「ムリしないでお大事にして下さい」といった負傷をいたわるコメントのほか、「占いwww」といった声も寄せられている。
引用：「竹内まなぶ（カミナリ）」エックス（@ManabuX1988）
