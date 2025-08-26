「ほんま大変な6ヶ月やった」人気ouTuberの美人妻、息子の“0歳半のお祝い”で家族ショット公開「幸せ空間」
モデルの桜井美悠さんは8月25日、自身のInstagramを更新。息子のハーフバースデーを報告し、家族ショットを公開しました。
【写真＆動画】0歳半を迎えたかわいすぎる“みにぎし”
コメントでは、「ままとぱぱに愛されてるみにぎし幸せものだね」「微笑ましい家族ですね」「ミニぎしおめでとうございます 可愛すぎる」「成長早い！」「かわいいかわいいみゆみゆちゃんもママ半年おめでとう」「めっちゃくちゃ羨ましい家族」「素敵な笑顔〜」「幸せ空間」と、絶賛の声が多数寄せられています。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】0歳半を迎えたかわいすぎる“みにぎし”
「ミニぎしおめでとうございます」桜井さんは「みにぎし、0歳半のお祝い」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。かわいらしい息子のソロショットや、夫で2人組YouTuber・ばんばんざいのぎしさんと、息子に両側からキスをする家族ショットなどを披露しています。「正直、ほんま大変な6ヶ月やった笑 初めてのことばっかりでいっぱい泣いて、感動して、笑って、寝不足で、泣いて（←2回目w)」「いろんなことに感謝して、思い出に残るハーフバースデーでした」と、今までの育児を振り返りました。
「見て、めっちゃ似てない？」7日には「見て、めっちゃ似てない？」とつづり、息子とぎしさんの比較ショットを投稿していた桜井さん。似ているかどうか気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)