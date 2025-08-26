「あの人って、食事した後いつもトイレにこもるでしょ」しかしトイレはきれいに使われており…｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第3話をごらんください。

最近よくランチの時間に来店する女性が、「食後にトイレで戻している」と、店員のナエくまさんに伝える坂本さん。ですが、実際に確認したわけではない様子…。





坂本さんも、人づてにその情報を得たようです。

©naekuma358

©naekuma358

忙しいのに問句さんに呼び止められる坂本さん。問句さんは、すでに温度感が上がっているようです。





©naekuma358

©naekuma358

店は人手不足。坂本さんは内心「勘弁してくれないかなあ」と思うものの、拒否するわけにもいかずに問句さんについて行きます。





©naekuma358

©naekuma358

問句さんは、女性が食事の後いつもトイレにこもると訴えます。



坂本さんから聞いていたナエくまさんは、少し嫌な予感がするよう…。





©naekuma358

©naekuma358

食べたものを戻してトイレを汚されているのはキツい…ナエくまさんはそう思いました。



ですが、実際にはそういう話ではなかったのです。





©naekuma358

問句さんに、女性が食後にいつもトイレにこもっていると、温度感高く訴えられる坂本さん。



その話を聞いて、トイレを汚されているのはキツいと思ったナエくまさんでしたが、実際に問句さんと坂本さんがトイレに行ってみると、どこも汚れてはいませんでした。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）