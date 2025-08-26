¡Ö»ä¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎAKB¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¡È½©¸µteamK¡ÉºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤ó¤Ê30ºÐ±Û¤¨¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¸µAKB48¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¡¢µÜß·º´¹¾¤µ¤ó¡¢½©¸µºÍ²Ã¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡õÂçÅçÍ¥»Ò¡õµÜß·º´¹¾¡õ½©¸µºÍ²Ã¤¬½¸·ë¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤Í¤§¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ä¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎAKB¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤ä¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê30ºÐ±Û¤¨¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡Öº´¹¾¤Î1st¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¡¢µÜß·¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡ÖÍ¥»Ò¤ÈºÍ²Ã¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æº´¹¾¤Î³Ú²°¤Ç4¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ²û¤«¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¤¯¤Æ½©¸µteamK¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¡¢µÜß·¤µ¤ó¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¸µ¤µ¤ó¤â½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«½©¸µ¤µ¤ó¤â25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£4¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²¿¤³¤Î¶»Ç®¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¤³¤Î»Í¿Í¤¬Â·¤¦¤Ê¤ó¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
