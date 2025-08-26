元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは節約系YouTuberのくらまさん【後編】です。

くらまさんのYouTubeチャンネル

倹者の流儀 https://youtube.com/channel/UCdoqNcqLb6b1qPzZW8wAIbg?si=kBqKbGOh--KuxK23

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:13 本編開始

00:29 くらま流 億り人になるための3カ条

03:12 みんなが怖がっているときに投資する

06:24 「継続」は成功の源泉

07:38 上重の直球質問！ これって無駄？

11:46 くらまが贈る投資の格言

13:42 今日のPoint

13:50 対談を終えて…

撮影・編集 : 革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・立松龍介・石田修一）

【出演者】

くらま

ファイナンシャルプランナーの資格を有する会社員。東京都内で一人暮らしをしながら、社会人1年目で奨学金約300万円を完済。4年半で貯蓄2000万円を達成する。その貯蓄術やお金のノウハウを発信するYouTubeチャンネル「倹者の流儀」が大きな話題に。自身の成功・失敗体験を踏まえた本音の教訓と、分かりやすい解説で、多くの支持を得ている。著書に『すごい貯蓄 最速で1000万円貯めてFIREも目指せる！』（KADOKAWA）がある。

上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに

藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）

東洋経済オンライン編集長

※動画内のデータは収録時点（2025年6月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

◆東洋経済オンライン公式SNS

