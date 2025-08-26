2025年8月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
短気は損気。人に腹を立てず、寛容さを心掛けると◎。
正しくても言い張ると仲間割れに……。時には譲る心を持って。
人間関係が乱れがち。今日はマイペースに過ごすのが正解。
深刻に考えすぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的になると◎。
慎重になりたい日。不慣れな土地へ行くなら地図を持参！
部屋の掃除が幸運のカギ。居心地のよさを目指せば心すっきり！
金運良好。通帳を見返すと、忘れていた残金が見つかりそう。
休暇のプランを立てる吉日。楽しい計画が思いつきそう。
みんなといると楽しさ満載の日。自己主張は控えめがおすすめ。
ハキハキした話し方で好感度アップ。動きもテキパキと。
自信に満ちた言動にツキあり。競争心も原動力になりそう。
エネルギーに満ちあふれた1日。何でも楽しくやれそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
短気は損気。人に腹を立てず、寛容さを心掛けると◎。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
正しくても言い張ると仲間割れに……。時には譲る心を持って。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人間関係が乱れがち。今日はマイペースに過ごすのが正解。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
深刻に考えすぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的になると◎。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
慎重になりたい日。不慣れな土地へ行くなら地図を持参！
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
部屋の掃除が幸運のカギ。居心地のよさを目指せば心すっきり！
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
金運良好。通帳を見返すと、忘れていた残金が見つかりそう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
休暇のプランを立てる吉日。楽しい計画が思いつきそう。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
みんなといると楽しさ満載の日。自己主張は控えめがおすすめ。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ハキハキした話し方で好感度アップ。動きもテキパキと。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自信に満ちた言動にツキあり。競争心も原動力になりそう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
エネルギーに満ちあふれた1日。何でも楽しくやれそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)