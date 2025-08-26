8月25日、幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏（39）との不倫が報じられたYouTuberのいけちゃん（27）が、ぷろたん（36）のYouTubeチャンネルに登場。動画内で不倫について赤裸々に語り、ネットで物議を醸している。

いけちゃんは先月26日、「Smart FLASH」によって箕輪氏との不倫が報じられると、翌日、自身のYouTubeチャンネルに「今回の騒動につきまして」と題した動画を公開。「今回、私の未熟な行動により、多くの方々にご迷惑とご不快な思いをさせてしまったこと、本当に申し訳ありません」と涙ながらに謝罪した。

それから1カ月ほど“沈黙”を守っていたが、8月23日に大阪の西成区を一人で飲み歩きする動画で活動を再開。動画内で、「闇落ち寸前なのかな。なんならもう闇に落ちているかも」とこぼしていた。

そんないけちゃんが25日、不倫騒動の“先輩”であるぷろたんのYouTubeチャンネルに出演し、自身の騒動について回想した。

まず、箕輪氏との馴れ初めについては、「出会ったときは、向こうが結婚してるの知らなかったんですよ。知らなかったのと、最初から恋愛しようと思って仲良くなるわけじゃないじゃないですか？ なので、本当に何も知らないまま出会って、『あ、気合うな』と思って段々、仲良くなっていって」と説明した。

その後、ぷろたんに「不倫をされた奥さんは、もう何も信じられなくなっちゃう」「人の人生をぶち壊したんだよ」などと、責め立てられたいけちゃんは「涙出てきた……」とポツリ。

さらに、ぷろたんが「たまたま好きになった人が既婚者だったのか？」と尋ねると、いけちゃんは「いや、もうみんなそうだから、みたいな」と周囲に不倫をしている人が多いことを示唆。続けて、「私が出会う人みんな、もうほかに女で遊びまくってる人ばっかりだった。既婚者もみんな奥さんに内緒で遊びまくってる」などと明かし、ぷろたんから「そういうところがダメなんじゃないの」と苦言を呈されていた。

その後もぷろたんからしばらく“説教”を受けていたいけちゃんだったが、再び箕輪氏の話になると、こう切り出した。

「ちなみに、ヤツと出会ったのは半年前なんですよ。最近なんですよ。いうて最近。なのに今までの活動を全部否定されて、今ものすごいつらい気持ちになってる。初対面が去年の年末くらい。仲良くなったのが半年前とか。なんか向こうからサシ飲みに誘われて、それが半年前。意外と最近っていうことを主張したいです。すごい付き合い長かったみたいに思われるのはちょっと嫌だなと思って」

不倫をしたのは箕輪氏からの誘いがきっかけで、周囲の影響が大きく、期間も短かったと“弁明”したいけちゃん。この主張に対し、動画のコメント欄には批判の声が殺到している。

《この女マジ反省してない。何この態度。不倫したことを何も反省してない》

《相手の方を「やつ」って呼ぶのとか、向こうから誘われたとか、相手の家庭や立場を配慮していない発言はどうかなと思いました。既婚者と知った上で関係を続けていたのは自分でしょ》

《なんでこの女被害者ヅラしてんの》