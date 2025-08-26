「何これ尊い！」鈴木亮平、“三人ブランコの難易度高杉”ショット公開「何ですかこのエモい時間」
俳優の鈴木亮平さんは8月25日、自身のInstagramを更新。劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』で共演している俳優の江口洋介さん、高杉真宙さんと3人でブランコに乗る様子を公開しました。
2枚目では、3人が足を動かして漕ごうとしている姿も見られます。また「三人ブランコの難易度高杉」と、高杉さんの名前をもじった一言を添えています。仲の良さが伝わってくるようです。
ファンからは、「みなさん可愛いとしか言えない」「亮平さんが高杉って言葉使ってるの新鮮」「何これ尊い！」「男子3人可愛いブランコ姿にキュンとしました」「かっこかわいい三兄弟」「最高の思い出ですね」「何ですかこのエモい時間」との声が寄せられました。
「かっこかわいい三兄弟」鈴木さんは「『TOKYO MER BBQミッション』牧志先生と常盤くんと」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、江口さんと高杉さんの3人で見晴らしのよい高台にある大きなブランコに乗る姿です。「みんなで足の動きを合わせて、自力で漕ごうとしたけどダメでした」とのこと。
同映画のオフショットも披露20日には「『南海ミッション』MERメンバー大集合」とつづり、同映画のオフショットを公開していた鈴木さん。「みんなのおかげで、今がある。お世話になった自衛隊、消防の皆さんと記念撮影」と、感謝の思いも明かしています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)