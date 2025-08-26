ÍòŽ¥Ý¯°ææÆ¤Ë°ÛÊÑ!? Á°È±²¼¤í¤·àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÁé¤»¤¿¤Ê¡Á!¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤???¡×¡ÖËÜÅö¤Ë40Âå¤Ç¤¹¤«¡×¤ÎÀ¼
ºÇ¶á¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡Ä
¡¡ÊóÆ»¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÍòŽ¥Ý¯°ææÆ(43)¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ëàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¡õ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î1Ëç¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÝ¯°æ¤¬¶¦±é¼Ô¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢Á¾ÅÄÎÍ²ð¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©¤Æ¤³¤â¤êÈÈºáÂÐºöÈÉ¡ÖBCCT¡×¤ÎÁÜºº°÷Ìò¤ÎÝ¯°æ¤¬µß½Ð¤Ë¸þ¤«¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿Âè7ÏÃ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÏºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÝ¯°æ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁé¤»¤¿¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!¡¡¤ª´é¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡ÖÁ°È±¤ª¤í¤·¤Æ¤ó¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®!¡×¡Ö¤²¤Ã¡¢¡¢æÆ¤Á¤ã¤ó¡¢¼ã¤¯¤Ê¤¤?¡×¡ÖæÆ¤¯¤óËÜÅö¤Ë40Âå¤Ç¤¹¤«?♡¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë♡¡×¡Ö¥¢¥Ë¥¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤???¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÝ¯°æ¤Ï¡¢2006Ç¯10·î¡ÖNEWS ZERO¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î·îÍË¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£