兵庫県西宮市で高齢の夫婦ら3人が刃物で切りつけられ、ケガをしました。逮捕されたのは39歳の男。その場から逃走しましたが、刺された70代の男性が追いかけ、その後、警察官に確保されました。

◇

路上に点々と残された血の跡。刺された男性は、逃げる容疑者を300メートルほどにわたって追いかけたということです。

現場は、阪神甲子園球場から1キロほど離れた兵庫県西宮市の住宅街。26日午前10時ごろ、「包丁を持って暴れている」と通報が入りました。

警察が駆けつけたところ、住宅の1階の和室内で血を流した90代の夫と80代の妻を発見。さらに助けに来た近隣の70代の男性が、胸を刺されたということです。3人は病院に搬送されましたが、全員意識はあるということです。

白昼の住宅街を不安に陥れた事件。

近隣住民

「住宅街で危険なことを聞いたこともなかった。ちょっと心配で。神戸の方でもこの間、事件があったばかりなので」

警察は、70代男性に対する殺人未遂の疑いで無職の井上雄司容疑者（39）を逮捕。

井上容疑者はその場から逃走しましたが、刺された70代の男性があとを追いかけたということです。その際、70代の男性は通報を受け駆けつけた警察官に対し「あいつや」と言ったといいます。

その後、警察官が確保し、現行犯逮捕されました。凶器とみられる刃物も見つかったということです。

確保の瞬間を目撃したという近隣住民に話を聞きました。

――暴れたりとかは？

近隣住民

「していなかった。素直に歩いていた。初めてや、もう何十年も住んでるけど」

39歳の井上容疑者と倍以上年齢が離れた夫婦に、どのような接点があったのでしょうか。

――トラブルとかは？

近隣住民

「直接、聞いたことはない。そういうことに関与する人じゃない。ご主人も温厚そうな方で、ご婦人もあいさつしていただいて」

現場から2キロほど離れた場所に住んでいるという井上容疑者。夫婦とは親族関係ではないとみられています。

警察の調べに対し、70代の男性を包丁で刺したことは間違いないと認めた上で…

井上容疑者

「この方（70代の男性）を殺す気はなかった。殺そうとしたのは女性の方です。女性を刺したところ悲鳴をあげて男性が助けに来たので包丁でケガをさせた」

80代の妻を殺すつもりだったと話し、容疑を一部否認。警察が詳しい経緯を調べています。