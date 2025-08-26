お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。昨年4月に結婚を発表した一般女性の夫人とハワイで挙式したと報告した。

藤森は2ショットの写真や昨年11月に誕生した長女との写真などを投稿。「ハワイで結婚式をしてきました 最高にかわうぃー花嫁と娘でした 両親も初ハワイに感動していてよかった すでにハワイ貯金を始めてるらしい 素敵な式になり良かったです」とつづった。

また、この投稿前に女性週刊誌に投稿された写真も披露し「記事によると仲睦まじい様子！としてこの写真を使われてますが、どう考えても妻はブチギレてます！！ありとあらゆる怒りを私にぶつけてる最中でございます。デート中に先輩に呼ばれたからちょっと行ってきます！と全く空気を読まない私の旦那としてクズな発言に対してブチギレてる妻でございます どうか記事をお書きになるのでしたらより正確に確かな取材のもとにお書きください！」と説明。

さらに、妻も「この写真うつりを見た妻はこの日以上にブチギレておりまして、あげくわたくしに『外でわたしをキレさすなよ！！』とさらに怒り心頭でございます」。「うちの妻普段はもっと可愛らしい笑顔をしておりますゆえ。それにしてもキレてますねー！！！ごめんなちゃーい！！」と続けた。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。のちに元タレントのスポーツインストラクターと明かした。今月24日にはMCを務めるABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADY シーズン2」で、妻の年齢を「今年27」と明かしている。昨年11月には長女が誕生した。

フォロワーからは「素敵すぎる写真」「お二人とも本当に素敵」「素敵なご夫婦」「奥さん、綺麗」「綺麗な奥さんですね」「素敵過ぎる奥様」などの声が寄せられていた。