長年愛され続けている、国民的アイスブランド「ピノ」シリーズ（森永乳業）に、ピスタチオ味が登場したことをご存じでしょうか？



4年ぶりに復活したという話題のフレーバーは、コンビニ先行販売がはじまるやいなや、SNSでバズりまくり。「高級ホテルで出てきてもおかしくない」という絶賛の声も上がる商品を徹底レビューします！

8月5日（火）に登場したピノの新作「ピスタチオ」は、全国のコンビニにて先行販売中です。ピノシリーズに初めてピスタチオ味が登場したのは、2021年の5月。当時、ピノ史上初のフレーバーとして、SNSで大きな反響を呼びました。





同商品は、通常のピノとは異なるピスタチオカラーのパッケージが目印。販売価格は税込210円です。パッケージにも「ピスタチオペースト10パーセント増量」と記載されており、ピスタチオ好きとしては期待が高まります。

ピスタチオカラーが目印

開封すると、さっそくピスタチオの香りがほんのりと広がりました。チョコの表面にはピスタチオ風味のトッピングが混ぜ込まれていて、よく見ると、少しツブツブしているのがわかります。

開封すると同時にただようピスタチオの香り

パリッとしたミルクチョコをひと口かじると、濃厚なピスタチオの風味が口の中で弾けます。隠し味のロレーヌ岩塩によるしょっぱさと、チョコやアイスによる甘さのバランスが絶妙！



個人的に、ナッツ系のスイーツは冷やされることで風味が落ちる印象がありましたが、同商品は本物のピスタチオをそのままかじったかのような香ばしさが楽しめます。

ピスタチオ感が抜群

少し驚いたのは、中のアイスがかなりやわらかいこと。筆者はコンビニから自宅まで5分ほど運んだだけで中身がとろけてクリーム状になってしまい、危うく大事なピスタチオアイスをこぼしてしまうところでした……。冷凍庫でしっかり冷やし、開封したらすぐに食べるのがオススメです。

濃厚なピスタチオ感と、チョコと岩塩が織りなす甘じょっぱさがマッチして、あっという間に6粒を完食。まるで、ピスタチオスイーツ専門店でアイスを食べているかのような、ぜいたくな気分になれる商品でした！

今回紹介したピノの新作「ピスタチオ」は、現在も全国のコンビニで販売中です。発売後、SNSでは「森永天才かも」「6個が一気になくなる」「定番化してくれ」と絶賛の声が続出。なかには、「ようやく出会えた」と複数店を探しまわる人もいて、これからますます人気が加速しそうな予感です。

（文＝桐田えこ）