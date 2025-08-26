◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島―巨人（２６日・マツダスタジアム）

巨人は戸郷翔征投手が今季初の２登板連続白星での５勝目を目指して先発。立ち上がりの１回に２点を先取され、５回まで４打２失点。打線は広島の先発・床田寛樹投手に５回まで２安打無得点に抑えられている。

戸郷は１回、先頭の中村奨成外野手に中前打、ファビアン外野手には左前打され無死一、二塁のピンチを迎え、小園海斗内野手は左飛に抑えたが、モンテロ内野手に左越えのエンタイトルツーベースを打たれ、中村奨がかえり１点目。末包昇大外野手には高めの球を中犠飛にされ、２点目を奪われた。

打線は４回、２番でスタメン出場の浅野翔吾外野手がチーム初ヒットとなる中前打で先頭で出塁。１死からの岡本和真内野手の打席で、広島の先発・床田の一塁へのけん制で浅野が一、二塁間に挟まれたかに見えたが、一塁・モンテロ内野手の送球がやや遅れる間に二塁セーフとなり（記録は盗塁）１死二塁としたが、岡本は遊飛、吉川尚輝内野手二ゴロに倒れ、無得点。

５回は１死からリチャード内野手が左前打で出塁したが、岸田行倫捕手は一ゴロ併殺打に終わった。

戸郷は２、３、４回を３者凡退。５回は１死からドラフト１位ルーキー・佐々木泰内野手に左前打、送りバントで２死二塁とされたが、中村を左飛に打ち取った。

戸郷の投球について杉内俊哉投手チーフコーチは「試合前のブルペンが良かっただけに、立ち上がりのマウンドは悔いが残る内容。２、３回は立て直して投げられているので逆転を信じて、投球してほしい」と話した。