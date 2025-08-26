「私が殺そうとしたのは夫婦の女性の方です」3人切りつけで無職の39歳男を現行犯逮捕　住宅内で切りつけられたか　兵庫・西宮市

住宅街の一部を覆い隠すブルーシート。

高齢の男女3人が切りつけられる事件が起きた兵庫・西宮市の現場です。

事件は26日午前10時ごろ、目撃者から寄せられた「包丁を持って暴れている人がいる」という110番通報で明らかになりました。

現場に駆け付けた警察は、住宅の1階で倒れていた90代の夫と80代の妻を発見。

さらに現場から320メートル離れた路上で、腹部から血を流して倒れていた70代の男性を発見します。

この男性は現場から逃げた容疑者を追っていて、「あの男にやられた」と話したといいます。

警察は、男性が指を指した先で無職の井上雄司容疑者（39）を発見。

70代の男性に対する殺人未遂の現行犯で逮捕しました。

被害に遭った3人は住宅の中で切り付けられたとみられ、搬送時、いずれも意識はあったということです。

近隣住民：

（Q. こういう事件があって）もうビックリしましたね。きのう（広報誌を現場に）配ったばかりですから。

調べに対し、井上容疑者は「私は70代の男性を殺す気はなかった。私が殺そうとしたのは夫婦の女性の方です。その女性を刺したら悲鳴を上げて、70代の人が助けに来た。それで私はけがをさせた」と供述し、容疑を一部否認しているといいます。

警察は被害者と井上容疑者の関係性など、事件が起きた詳しい経緯を調べています。