「スタバ」ティー & カフェ秋の新作はほうじ茶×白桃！ふんわりムースのティー体験は病みつきになりそう
ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて、秋の新商品が9月3日（水）に発売。
香ばしさ香るほうじ茶と、みずみずしさと上品な甘さを併せ持つ白桃で仕上げた「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」、「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」、「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー」のティービバレッジが登場します。
ふんわりムースで、心安らぐひと時を体験してみませんか？
スタバ新作「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」が登場
この秋「スターバックス ティー ＆ カフェ」にお目見えするのは、香ばしさ香るほうじ茶と果実感あふれる白桃を組み合わせ、豊かな香りと爽やかですっきりとした口当たりの新しいティービバレッジです。
新商品の3種には、まろやかな口当たりのふんわりムースをトッピング。桃風味のムースとソースを合わせ、最初の一口目からほうじ茶と桃の絶妙な味わいがふわっと広がるといいます。
「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ（写真左）」（持ち帰り：税込776円／店内利用：税込790円 ※Tallサイズのみ）は、ほうじ茶の香ばしくすっきりとした味わいと、フルーティーでジューシーな白桃のコンビネーションが絶妙な1杯。
白桃のゴロっとした果肉感と、桃の皮由来のほんのりとした渋みのアクセントが、ほうじ茶の風味と重なり、奥行のある味わいを楽しめるそうですよ。
さらに白桃果肉、ほうじ茶、桃風味のムースと、異なる3つのテクスチャーが体験できる点もポイントです！
「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ（ホット）」（持ち帰り：税込707円／店内利用：税込720円 ※Tallサイズのみ）は、桃の風味とほうじ茶のまろやかなコク、深みある香りが楽しめるティー ラテ。
桃の甘みとほうじ茶がお互いに風味を引き立て合い、最後までバランスよく味わえるといいます。
“加賀 棒 ほうじ茶”×ピーチのムースティー
スターバックス ティー ＆ カフェではほうじ茶をさらに楽しめる、“加賀 棒 ほうじ茶”を使用したビバレッジも展開。
“加賀 棒 ほうじ茶”は新茶の茎を浅く焙じて作るため、香ばしさが強く甘みがあるのが特長です。
すっきりとした飲み心地の加賀 棒 ほうじ茶に、ジューシーな白桃のゴロっとした果肉感と桃風味のムースを合わせた、「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー（アイス）」（持ち帰り：税込736円／店内利用：税込750円 ※Tallサイズのみ）も必見ですよ。
すっきりとした味わいのストレートティーも
さらに、“加賀 棒 ほうじ茶”を存分に楽しめるストレートティー「加賀 棒 ほうじ茶」（持ち帰り：税込579円／店内利用：税込590円）も登場。
加賀 棒 ほうじ茶本来の長く残るやさしい余韻が、最後まで続くといいます。
ご紹介したビバレッジは、全国のスターバックス ティー ＆ カフェ21店舗で発売。お近くに店舗はある人は、ぜひチェックしてくださいね！
スターバックスコーヒー
https://www.starbucks.co.jp/
参照元：スターバックスコーヒージャパン株式会社 プレスリリース
