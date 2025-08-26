背番号7のユニホームでマウンドに上がったV、試合の結果は決まっていた？

米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）に本拠地で行われたレッズ戦に7-0で勝利した。この試合は韓国の世界的人気グループ「BTS」のメンバー「V」ことキム・テヒョンが始球式を務めたことでも話題に。さらに試合結果との“奇跡の一致”にもファンが沸いている。

試合前からドジャースタジアム周辺は騒然としていた。球場の周辺を入場待ちのファンの列が取り巻き、遅々として進まない。始球式を務めたVは、インスタグラムのフォロワーが6926万人という世界的スターだ。始球式では左腕から剛球を投じ、大谷とのツーショット撮影も。そのパワーに後押しされるかのように、ドジャースは7-0で快勝した。

試合後、ファンが大興奮したのは数字の奇跡的な一致だ。BTSのメンバー数、Vが着たユニホームの背番号、そしてこの日のドジャースの得点が「7」で一致したことに注目。MLB公式Xがドジャースの完勝を伝える投稿に、始球式でのVの写真を使うとコメントが殺到した。

「何がすごいって、7-0ってとこ！」

「センスよすぎMLB」

「テヒョンのナンバー7と7-0の勝利なんて…これは運命」

「ドジャーブルーが似合ってた、テヒョン」

「始球式に勝利まで…完璧な1日だった」

「7番テヒョンが始球式して7対0で勝つのはスーパースターすぎるってば」

「ドジャースが勝利したけどその点数が“7”点って。もう運命じゃん」

ドジャースは3回にパヘスの22号ソロで先制すると、中盤以降も着実に加点。先発のシーハンが7回を2安打無失点、10奪三振の快投を見せた。ナ・リーグ西地区で単独首位に立っている。



（THE ANSWER編集部）