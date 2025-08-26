THE RAMPAGEが11月にタイと韓国で開催するライブ＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜＞の詳細が発表となった。

今年のツアーは「蜘蛛の糸」をテーマに、アリーナを中心に巡る＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”＞と、ホールを中心とした追加公演＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜巡らせる糸〜＞を並行して開催し、“全国をTHE RAMPAGEが巡る”、“RAVERS（ファンネーム）への想いを巡らせる”、“PRIMAL SPIDERの糸を全国へ張り巡らせる”という3つの熱い思いが込められている。

そして7月には日本全国に張り巡らせたPRIMAL SPIDERがついに世界へと広がり、グループとして初の海外単独公演となった＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in TAIPEI＞を実施。その台北公演に続き、11月8日にタイ・バンコク、11月22日に韓国・ソウルにて開催されることが決定、この度開演時間とチケット情報が解禁となった。

日本中を駆け巡った”PRIMAL SPIDER”が、国境を越えてバンコク、韓国の夜を熱く染め上げる。この特別な海外公演を世界中のRAVERSに体感してほしい。

◼︎バンコク公演概要

＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in BANGKOK＞

日程：2025年11月8日(土)

時間：開場17:00 / 開演18:00 (現地時間)

場所：BCC HALL 5FL., CENTRAL LADPRAO

チケット料金：

VIP：5,900THB

ZONE A：4,900THB

ZONE B：3,900THB

ZONE C：2,900THB

※タイバーツになります。

※日本のチケット価格と現地購入価格では通貨レートにより差異が生じます。予めご了承ください。 【詳細はこちら】

https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=51931 ◼︎ソウル公演概要

＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL＞

日程：2025年11月22日(土)

時間：開演17:00 (現地時間)

場所：YONSEI UNIVERSITY MAIN AUDITORIUM

チケット料金：

VIP席+パッケージ 185,000ウォン(VAT)

VIP席 165,000ウォン(VAT)

S席 145,000ウォン(VAT)

【詳細はこちら】

https://rampage.kr/channels/L2NoYW5uZWxzLzExNjA1/A00002/posts/639794

ツアー情報

アリーナ公演

＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/32253/ ホール公演

＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜巡らせる糸〜＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/33489/