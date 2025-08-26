「おーい！完全に信号無視じゃん」学校近くの交差点でタクシーが赤信号手前でブレーキランプ点灯もそのまま直進　東京・多摩市

東京・多摩市で撮影されたのは、目の前でタクシーが赤信号の交差点を通過する瞬間です。

目撃者は「我が目を疑って理解できない状況。（直前で）ブレーキを踏んでいるから当然止まると思っていた。（交差する信号は）完全な青だから、自転車が飛び出してくる可能性もあった」と当時を振り返ります。

確かに、タクシーは交差点の手前でブレーキランプを点灯させています。

ところが止まることなく、そのまま交差点を直進していきました。

目撃者によりますと、交差点の近くには学校もあり、子供たちがよく通る道だといいます。

目撃者は「たまたま夏休みだったからよかった。事故がなくてよかった」語りました。

危険な信号無視は、車だけではありません。

神奈川・川崎市では、ドライバーが青信号の交差点を直進しようとした次の瞬間、自転車が目の前を横切っていったのです。

目撃者は「青信号だったので通常そのまま直進するが、完全に自転車からすると赤信号、そこを通過したんですよね」と話します。

もしタイミングがずれていたら、事故につながりかねない危険な状況です。

目撃者：

ぶつかるタイミングの可能性もあった。青でも注意して信号を渡るようにはしているが、防ぎようがない。