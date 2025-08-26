プロレスデビューを果たしたグラビアアイドルの植原ゆきな（２５）が２６日までに、自身のインスタグラムを更新。ボクシングのＷＢＡ・ＷＢＣバンタム級１位の那須川天心が地元・千葉県の松戸中央公園で２４日まで２日に渡り開催した「天心祭」への来場を報告した。

浴衣姿で盆踊りに参加した際の画像を投稿。「地元、松戸で初開催された天心祭 どうしても行きたくて、予定合わせた 会場は温かくて愛がいっぱいだった 歌って踊って飲んで食べて遊んで。はしゃぎすぎたーーーー」とコメントを添えた。

そして「大人も子供も関係なくそこに居る皆が純粋に楽しんでいる空間。幸せだった お祭りって素敵な日本の文化。来年も絶対行きたい、やりたい！！天心と松戸市に感謝です」と締めくくった。

植原は日体大を卒業したグラビアアイドルで、昨年１２月にプロレスをモチーフとしたエンターテイメント団体「アクトレスガールズ」で“レスラー”デビュー。８月１３日には同リングでスターダムの人気選手、なつぽいと安納サオリを相手に本格プロレス初挑戦も果たした。

ビーチでのオレンジビキニ姿を投稿するなど、グラドル魂も健在だ。