１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で“孤高の闘神”として人気となった飯田将成が２６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１０月２６日に大阪で開催される“韓国版ブレイキングダウン”格闘技イベント「Ｆｉｇｈｔｅｒ１００」に出場することを明かした。

直前にインスタグラムで試合決定を報告していた飯田は、ノッコン寺田と対談形式での動画内でノッコンから「刺青だらけのめちゃくちゃヤンキーのやつがいてるんですよ。パーキー（パク・ウォンシク）の後輩の。韓国内で（飯田は）あんまりよく思われてない。あんな塩試合で勝って、何をイキっとるんだという目があるわけ」とＢＤ８で飯田と対戦し、敗れたパクの後輩が対戦を求めていると振られ、「ファンの皆さんにも今年みせたいと言ってたし、１０月２６日やったら、時期もちょうどいいぐらいやし。いいよいいよ、やる」と受諾した。

飯田は７月のＢＤ１６で“強面ラッパー”ＳＡＴＯＲＵと対戦予定だったが、記者会見などでの運営への不満から溝口勇児ＣＯＯと対立し、試合２日前に欠場を発表。波紋を呼んでいた。